15 октября, 08:42,
обновлено 15 октября, 08:50

Путин заявил, что Россия готовится к войне, но хочет мира

Глава государства прокомментировал рекомендацию комиссии Конгресса США готовиться к одновременной войне и с РФ, и с Китаем, в том числе учитывая вариант ядерного противостояния

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Россия в отношениях с Западом, следуя известному древнему принципу, "готовится к войне", но желает мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Так по просьбе ведущего Павла Зарубина он прокомментировал рекомендацию комиссии Конгресса США готовиться к одновременной войне и с Россией, и с Китаем, в том числе учитывая вариант ядерного противостояния.

"Я не думаю, что это какие-то здоровые мысли приходят в голову здоровым людям, потому что говорить о том, что США готовятся к войне с Россией, ну… Мы все готовимся к войне, потому что следуем известному древнему принципу: хочешь мира, готовься к войне. Но мы исходим из того, что мы хотим мира", - подчеркнул Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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