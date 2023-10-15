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15 октября, 08:43
Путин: США заставляют своих союзников ухудшать отношения с Россией и Китаем
США заставляют своих союзников ухудшать отношения с Россией и Китаем - Путин.
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Теги:
Путин, Владимир Владимирович
США
Россия
Китай
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