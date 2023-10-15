Путин: в случае конфликта Запада с Россией будет не СВО, а "совсем другая война"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. "Горячий" конфликт Запада с Россией, если таковой произойдет, не ограничится рамками специальной военной операции, "это будет совсем другая война", заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Так по просьбе ведущего Павла Зарубина он прокомментировал рекомендацию комиссии Конгресса США готовиться к одновременной войне и с Россией, и с Китаем, в том числе учитывая вариант ядерного противостояния.

"Мы исходим из того, что мы хотим мира, а если они хотят воевать с Россией, то это же совсем другая война, это не проведение специальной военной операции", - подчеркнул Путин.