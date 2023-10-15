Путин считает, что никто в здравом уме не должен допускать возможность ядерной войны

Глава государства прокомментировал рекомендацию комиссии Конгресса США готовиться к одновременной войне и с РФ, и с Китаем, в том числе учитывая вариант ядерного противостояния

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Ни один человек в здравом уме не должен допускать возможность войны между ядерными державами, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Так по просьбе ведущего Павла Зарубина он прокомментировал рекомендацию комиссии Конгресса США готовиться к одновременной войне и с Россией, и с Китаем, в том числе учитывая вариант ядерного противостояния.

"Если говорить про войну между великими ядерными державами - это другая история совсем, - отметил Путин, сравнивая такое противостояние со специальной военной операцией и конфликтом на Ближнем Востоке. - Я не думаю, что людям в здравом уме эта мысль должна или может прийти в голову. Но если она приходит, это заставляет нас только настораживаться".