Путин и Си Цзиньпин на встрече уделят много внимания мировой обстановке

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков обратил внимание, что Москву и Пекин объединяют интеграционные процессы и множество общих организаций, "привлекательность которых в глазах мирового сообщества растет"

ТАСС, 15 октября. Международные темы будут в числе главных на предстоящих переговорах президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине, анонсировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Очень большое, потому что и Россия, и Китай играют очень существенную роль в международных делах, эта роль растет", - сказал он в ответ на вопрос журналиста Павла Зарубина, какое внимание на встрече двух лидеров будет уделено международной обстановке.

Песков обратил внимание, что Москву и Пекин объединяют интеграционные процессы и множество общих организаций, "привлекательность которых в глазах мирового сообщества растет". "Эти объединения насчитывают в своих рядах страны, которые уже представляют собой большую часть мирового ВВП и большинство мирового населения", - указал представитель Кремля.

Третий международный форум "Один пояс - один путь" пройдет в Пекине с 17 по 18 октября. Президент РФ планирует принять в нем участие. При этом в Кремле ожидают, что они с Си Цзиньпином "найдут время для того, чтобы доверительно пообщаться с глазу на глаз".