Володин: парламентам РФ и Вьетнама следует работать над развитием туризма между странами

Председатель Государственной думы отметил, что огромное количество туристов из России посещали ежегодно вьетнамское государство до пандемии

ХАНОЙ, 15 октября. /ТАСС/. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал парламентариев Вьетнама совместно работать над развитием туризма между двумя странами, так как это важно для жителей обоих государств. Об спикер Госдумы заявил в ходе встречи с председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Выонг Динь Хюэ.

"До пандемии огромное количество туристов из России, сотни тысяч человек, посещали ежегодно Вьетнам. Пандемия все это прервала, но надеемся, что наши туристы, туристы из Вьетнама будут лучше приезжая узнавать и Вьетнам, и Россию. Это выбор наших граждан, мы должны делать со своей стороны все для того, чтобы у них была такая возможность", - подчеркнул Володин.

Он отметил, что Россия и Вьетнам не просто страны-стратегические партнеры. "Это больше, чем просто партнерство - это отношения стратегических друзей. И в этой связи нам, конечно, нужно искать новые формы развития отношений, делать со своей стороны все зависящее для того, чтобы развивалось взаимовыгодное сотрудничество, чтобы рос товарооборот между нашими странами, и мы лучше узнавали друг друга", - добавил Володин.

О визите

Делегация Государственной думы во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным находится в Социалистической Республике Вьетнам с официальным визитом.

В рамках визита в понедельник в Ханое пройдет второе заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Вьетнама. Парламентарии обсудят вопросы законодательного обеспечения сотрудничества двух стран в сферах энергетики и транспорта, информационных технологий и сельского хозяйства, науки и высшего образования, финансового и межбанковского взаимодействия.

Также в ходе визита запланированы встречи с председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Выонг Динь Хюэ и руководством страны.

В состав российской делегации вошли в том числе первый вице-спикер палаты Иван Мельников, зампредседателя Госдумы Александр Бабаков, глава комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, председатели комитетов Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, по охране здоровья Бадма Башанкаев, по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, а также представители правительства РФ.