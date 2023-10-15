Главы МИД РФ и Бразилии обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта

Сергей Лавров отметил возможность ближневосточного урегулирования лишь на основе международного правового процесса

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с бразильским коллегой Мауро Виейрой обсудил деэскалацию палестино-израильского конфликта, сообщили в МИД РФ. Лавров в разговоре отметил возможность ближневосточного урегулирования лишь на основе международного правового процесса.

"Предметно рассмотрены мероприятия Совета Безопасности ООН, председательство в котором в октябре перешло к Бразилии. Проведен обмен мнениями о текущей ситуации в зоне палестино-израильского конфликта и возможных дальнейших шагах по деэскалации. Подчеркнута острая необходимость обеспечения защиты гражданского населения и предотвращения распространения кризиса на другие страны региона, - говорится в сообщении МИД РФ. - С российской стороны отмечена безальтернативность возвращения к поиску взаимоприемлемых развязок через общепризнанные международные правовые основы процесса ближневосточного урегулирования, конечной целью которого должно стать создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем".

Кроме того, в ведомстве добавили, что министры обсудили "актуальные вопросы взаимодействия в двустороннем формате, рассмотрен график предстоящих российско-бразильских контактов на различных уровнях".

Разговор прошел по инициативе бразильской стороны.