Слуцкий заявил, что Россия рассчитывает на эффективное продолжение связей с Вьетнамом

Председатель комитета Госдумы по международным делам констатировал, что парламентская дипломатия между двумя странами развивается более чем успешно

ХАНОЙ, 15 октября. /ТАСС/. Россия рассчитывает на эффективное продолжение связей с вьетнамскими партнерами по всем направлениям. Об этом заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, сопровождающий спикера Думы Вячеслава Володина, который прибыл с официальным визитом во Вьетнам.

"Мы должны отметить, что это знаковый визит председателя Госдумы во Вьетнам, значение которого выйдет за рамки только парламентского сотрудничества. Надеемся на эффективное продолжение связей с вьетнамскими партнерами", - подчеркнул Слуцкий.

Он констатировал, что парламентская дипломатия между Россией и Вьетнамом развивается более чем успешно. "У нас теснейшие связи и традиционное межпартийное сотрудничество, в первую очередь, конечно, у Коммунистической партии РФ", - сказал глава думского комитета.

Слуцкий также обратил внимание, что парламенты двух стран активно взаимодействуют по линии комитетов по международным делам и в ближайшее время проведут очередное совместное заседание по видео-конференц-связи.

Делегация Госдумы во главе с Володиным посещает с официальным визитом Социалистическую Республику Вьетнам 15-16 октября. В состав российской делегации вошли в том числе первый вице-спикер палаты Иван Мельников, зампредседателя Госдумы Александр Бабаков, а также председатели комитетов Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, по охране здоровья Бадма Башанкаев, по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, а также представители правительства РФ.

В рамках визита в понедельник в Ханое пройдет второе заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национального собрания (однопалатный парламент) Вьетнама. Парламентарии обсудят вопросы законодательного обеспечения сотрудничества двух стран в сферах энергетики и транспорта, информационных технологий и сельского хозяйства, науки и высшего образования, финансового и межбанковского взаимодействия.