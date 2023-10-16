Лавров начнет неделю с визита в Китай

Один из ключевых пунктов программы - переговоры с главой МИД КНР Ван И

ПЕКИН, 16 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров начинает рабочую неделю с визита в Китай. Один из ключевых пунктов программы - переговоры с китайским коллегой Ван И. С московской встречи министров не прошло и месяца, но резкое обострение палестино-израильского конфликта и дальнейшее углубление украинского кризиса делают скорую "сверку часов" крайне своевременной.

Помимо приоритетных тем международной повестки стоит ожидать обстоятельного диалога и в сфере экономики. Ведь Лавров посещает Пекин, сопровождая президента РФ Владимира Путина в период проведения третьего международного форума "Один пояс - один путь". Он пройдет в Пекине с 17 по 18 октября. Путин ранее подтвердил намерение посетить этот форум и выразил готовность обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином перспективы сотрудничества в высокотехнологичных областях, новые маршруты поставок энергоносителей, а также развитие Большого евразийского партнерства. "В гостях у председателя Си [Цзиньпина] будет очень много гостей. Хотя президент Путин будет главным гостем. Но то, что они найдут время для того, чтобы доверительно пообщаться с глазу на глаз - в этом у меня нет сомнений", - анонсировал в преддверии визита российской делегации пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Предстоящие переговоры глав МИД в Пекине состоятся вслед за сентябрьской встречей в Москве. Тогда Лавров подробно обсудил с Ван И положение дел на Украине и выразил надежду на слаженную работу России и Китая на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Он пройдет в ноябре в Сан-Франциско. Не исключено, что эта тема получит продолжение в Пекине. Ведь Вашингтон позднее принял решение не приглашать Россию на саммит. Посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй в интервью ТАСС оценил такие шаги США как весьма "придирчивые и дискриминирующие" и выступил решительно против. С учетом позиции президента США Джо Байдена, допустившего встречу на полях саммита с Си Цзиньпином, можно ожидать передачи определенных сигналов от Москвы Вашингтону через Пекин.

Не вызывает сомнений, что стороны выделят значительное время и на всесторонний разбор украинского вопроса. Примечательно, что за считанные дни до визита Лаврова Пекин посетил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Дипломат выразил сомнения в нейтральности Китая по конфликту вокруг Украины, однако обратился к Пекину с просьбой оказать влияние на Москву по вопросу возобновления зерновой сделки и урегулированию ситуации вокруг Украины.

Не исключено, что Китай не упустит возможности продемонстрировать конструктив на этих направлениях и представит обновленный мирный план, а также поделится итогами контактов с представителями ЕС. Ранее в интервью ТАСС посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявлял, что для достижения мира "в первую очередь нужно прекратить огонь и прекратить любую поставку оружия".

Глобальный диалог

В свете перехода в горячую фазу палестино-израильского конфликта представляется маловероятным, что министры России и Китая обойдут вниманием этот вопрос. Ранее посол Израиля в КНР Ирит Бен-Абба заявил, что Пекин мог бы сделать больше для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, в том числе, благодаря контактам со странами региона. В свою очередь премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани попросил Путина выступить с инициативой о прекращении огня в палестино-израильском конфликте.

Вполне вероятно, что Россия и Китай ответят на эти запросы, скоординировав позиции в ходе переговоров. Известно, что обе страны выступают в поддержку восстановления палестино-израильского переговорного процесса и исходят из возможности полноценного урегулирования на базе создания двух государств. Кроме того, эта тема может быть внимательно рассмотрена и в ходе иных двусторонних встреч Лаврова. Так, в частности, глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщал ТАСС, что рассчитывает обсудить вопрос с российским коллегой на полях форума "Один пояс - один путь".

Еще одной глобальной темой для обсуждения станут, вероятно, действия США и НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Лавров неоднократно отмечал, что Вашингтон создает подконтрольные себе "военно-политические мини-альянсы" вроде AUKUS (входят Австралия, Великобритания и США), "тройки" США - Япония - Южная Корея, а также "четверки" Япония - Южная Корея - Австралия - Новая Зеландия. Нескрываемая направленность таких усилий против России и Китая, на развал сложившейся вокруг АСЕАН инклюзивной региональной архитектуры порождает, по оценке российского министра, "риски возникновения нового взрывоопасного очага геополитической напряженности". Вероятно, Лавров донесет свои опасения до китайского коллеги, чтобы выработать какие-то совместные механизмы реагирования.

Двусторонние перспективы

Пекинская встреча сторон может быть отмечена и важными соглашениями по некоторым направлениям двусторонней повестки. Так, накануне заместитель главы российского МИД Андрей Руденко сообщил журналистам, что Москва работает над темой новых договоренностей с Пекином в свете планируемого визита Путина в Китай.

В свою очередь в беседе с ТАСС китайский посол указал, что между странами "нужно все-таки сделать безвизовый режим для взаимных поездок". Он также напомнил, что китайская сторона все еще ждет, когда "откроют взаимные поездки групповых туристических групп". Не исключено, что определенные подвижки на этом и других направлениях двустороннего сотрудничества будут зафиксированы по итогам переговоров министров, а также глав двух государств. Как анонсировал накануне визита в Пекин Путин, сторонам предстоит затронуть "очень много вопросов". "Дай бог, чтобы времени хватило все обсудить", - отметил российский лидер, выразив надежду, что этот год будет отмечен для сторон показателем в $200 млрд товарооборота и подвижками в переводе расчетов в национальные валюты.