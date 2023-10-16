15 октября, 23:30

Лавров прибыл с визитом в Пекин

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Павел Бедняков/ POOL/ ТАСС
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Павел Бедняков/ POOL/ ТАСС

Министр иностранных дел РФ должен провести переговоры с главой МИД Китая Ван И

ПЕКИН, 16 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Пекин, где состоится третий международный форум "Один пояс - один путь", передает корреспондент ТАСС.

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Президент РФ Владимир Путин ранее подтвердил намерение принять участие в работе форума. Как ожидается, в период пребывания в Пекине Лавров проведет переговоры с главой МИД Китая Ван И. Готовность встретиться в Китае с российским коллегой обозначил и глава дипведомства Венгрии Петер Сийярто. Он сообщил ТАСС, что рассчитывает обсудить с Лавровым тему палестино-израильского конфликта.

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином для активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились свыше 150 государств и более 30 международных организаций. Третий международный форум "Один пояс - один путь" пройдет в Пекине с 17 по 18 октября. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичРоссияКитайВан И
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