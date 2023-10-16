Путин заявил, что РФ после 2014 года сделала все для мирного урегулирования на Украине

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Специальная военная операция - это попытка прекратить войну, которая шла с 2014 года, при том что Россия за это время сделала все для того, чтобы мирно урегулировать конфликт. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

"Начало специальной военной операции Россией - это не начало войны, это попытка ее прекратить", - сказал Путин.

По его словам, военные действия начались на Украине не с СВО, а в 2014 году, когда страны Запада, выступив сначала гарантом договоренностей между президентом Виктором Януковичем и оппозицией, "забыли про свои гарантии буквально через пару дней" и "способствовали государственному перевороту" в Киеве. "А официальные лица Администрации США прямо заявили, что потратили на это большие деньги, по-моему, 5 млрд они назвали, и теперь должно быть так, как произошло", - напомнил президент РФ. Путин признал, что госпереворот "был связан и с ошибками тогда действовавшего руководства" Украины, но "эти ошибки надо было закрывать не с помощью боевиков на улицах, а с помощью демократических процедур".

"Но западные страны предпочли действовать иначе способствовать совершению госпереворота. А затем, по сути, руками киевского режима развернули боевые действия на юго-востоке Украины, в Донбассе, и восемь лет вели эти боевые действия, убивая женщин и детей. Никто на Западе не обращал на это внимания или делал вид, что не замечает", - сказал Путин. Он напомнил, что были подписаны Минские соглашения. "Россия сделала все для того, чтобы идти по этому пути и урегулировать конфликт. Нет, и этого сделать не позволили", - подчеркнул президент РФ. "Более того, руководители Украины в конце просто заявили о том, что им эти Минские соглашения не нравятся и выполнять они не собираются", - отметил Путин.

"Все это вкупе с тем, что Соединенные Штаты начали втаскивать саму Украину в НАТО, и привело к эскалации конфликта", - заключил российский лидер.

Президент РФ напомнил, что основной тезис принятой в 1991 г. Декларации о независимости Украины заключается в том, что она является нейтральным государством, и непонятно, зачем в 2008 году было объявлено, что "Украину ждут в НАТО". "Зачем? До сих пор никому непонятно. И так из года в год, из года в год накаляли обстановку. В конце концов разразился кризис 2014 года, боевые действия. Все это привело к тому, что эта эскалация вышла на новый уровень", - сказал Путин в интервью, опубликованном на сайте Кремля.

Россия не против мирного завершения конфликта на Украине, но это Киев "выбросил в печку" стамбульские договоренности и не желает вести переговоры. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

"Что касается того, как и что нужно сделать для того, чтобы этот конфликт был завершен мирными средствами: мы никогда не возражали против этого", - сказал Путин.

Он напомнил, что весной 2022 года в Стамбуле стороны практически договорились с учетом обеспечения законных интересов России в сфере безопасности. "Там украинская сторона нарисовала себе очень жесткие рамки обеспечения безопасности, и мы практически с этим согласились. Но как только наши войска отошли от столицы Украины, от Киева, сразу украинская сторона выбросила в печку все эти договоренности, - подчеркнул Путин. - Они объявили о том, что будут добиваться поражения России и победы на поле боя, стратегического поражения России". Он отметил при этом, что начавшееся в этом году украинское "контрнаступление" на дало результатов, а привело только к огромным потерям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"К сожалению, противная сторона не желает вести какие-либо переговоры. Более того, президент Украины издал декрет, запрещающий вести с нами мирные переговоры всем и сам себе. Как же можно вести переговоры, если они этого не хотят да еще и издали нормативный документ, который запрещает вести эти переговоры? Поэтому, если украинская сторона хочет этого, видимо, начать нужно с того, чтобы отменить этот декрет и объявить о готовности к этим переговорам", - сказал Путин в интервью, опубликованном на сайте Кремля. "Мы готовы, в том числе используя предложения наших китайских друзей", - добавил президент РФ, имея в виду предложенный в начале года Пекином мирный план украинского урегулирования.