16 октября, 04:03,
обновлено 16 октября, 04:33
Военная операция на Украине

Путин заявил об огромных украинских потерях в ходе контрнаступления

Павел Бедняков/ POOL/ ТАСС
© Павел Бедняков/ POOL/ ТАСС

По словам президента РФ, показатели в восемь раз превышают российские

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Украина несет огромные потери в попытках контрнаступления, они в восемь раз превышают российские. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

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"С 4 июня оно (контрнаступление - прим. ТАСС) продолжается. Пока результатов нет, есть только огромные потери (со стороны Украины - прим. ТАСС). Потери просто огромные - один к восьми примерно, если в соотношении", - сказал глава российского государства.

Ранее Путин обращал внимание, что украинское контрнаступление полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта. Он указывал, что российские войска ведут "активную оборону" и улучшают свое положение практически по всей линии соприкосновения в зоне специальной военной операции, в том числе на купянском, запорожском и авдеевском направлениях. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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