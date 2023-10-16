Путин назвал китайский мирный план по Украине реалистичным

Российский президент отметил, что предложения Пекина могли бы быть положены в основу мирных договоренностей

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Предложенный Пекином в начале этого года мирный план по Украине реалистичен и мог бы лечь в основу урегулирования. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

"Мы благодарны нашим китайским друзьям за то, что они думают о том, как этот кризис прекратить", - сказал российский лидер. "Мы высоко ценим эти предложения. Я считаю, что они вполне реалистичны, во всяком случае, могли бы быть положены в основу мирных договоренностей", - отметил Путин, указав, что это Киев "не желает вести какие-либо переговоры", поэтому именно украинская сторона должна заявить о готовности к ним.

"Мы готовы, в том числе используя предложения наших китайских друзей", - подчеркнул глава российского государства.

В феврале МИД КНР опубликовал документ с изложением позиции по политическому урегулированию кризиса на Украине. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине, обмену военнопленными между Москвой и Киевом, а также к отказу от введения односторонних санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН.

В опубликованном документе Китай назвал переговоры "единственным путем для урегулирования кризиса на Украине" и призвал все стороны поддерживать Москву и Киев в "движении навстречу друг другу", а также в скорейшем возобновлении прямого диалога. Подчеркивалось, что мировое сообщество должно создать условия и предоставить платформу для возобновления переговоров.