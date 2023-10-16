Путин назвал чушью западный порядок, основанный на правилах

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Западный порядок, основанный на правилах, - чушь, потому что этих правил никто никогда не видел и не согласовывал. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

"Вы видели когда-нибудь эти правила? Нет, потому что их никто никогда не писал и никогда никто ни с кем не согласовывал. Как же можно говорить о порядке, основанном на правилах, которых никто не видел? С точки зрения здравого смысла это нонсенс, это какая-то чушь", - сказал глава государства.

В то же время, по словам президента, эта политика выгодна тем, кто пропагандирует подобные идеи. "Потому что, если этих правил никто не видел, это значит, что те, кто говорит об этом, сами придумывают эти правила от случая к случаю так, как им это выгодно. В этом и есть колониальный подход", - пояснил он.

Путин подчеркнул в этой связи, что "колониальные страны всегда считали, что они люди первого сорта". "Ведь они всегда говорили о том, что несут просвещение своим колониям, что они цивилизованные люди и несут блага цивилизации другим народам, которых считают народами второго сорта", - указал глава российского государства.

"Ничего удивительного в том, что сегодняшняя политическая элита, скажем, в США, говорит о своей исключительности. Это и есть продолжение этого колониального мышления. То есть, когда они говорят, что они исключительные в Соединенных Штатах, это значит, что вторые, другие люди, все люди какого-то другого, второго сорта. А как иначе воспринимать это? Это и есть рудименты колониального мышления, ничто иначе", - заключил Путин.