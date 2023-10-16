Путин считает нынешнюю политику США рудиментом колониального мышления

По словам президента России, "колониальные страны всегда считали, что они люди первого сорта"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Нынешняя политика Соединенных Штатов Америки - это рудимент колониального мышления, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

По его словам, "колониальные страны всегда считали, что они люди первого сорта".

"Ничего удивительного в том, что сегодняшняя политическая элита, скажем, в США, говорит о своей исключительности. Это и есть продолжение этого колониального мышления. То есть, когда они говорят, что они исключительные в Соединенных Штатах, это значит, что вторые, другие люди, все люди какого-то другого, второго сорта. А как иначе воспринимать это? Это и есть рудименты колониального мышления, ничто иначе", - указал глава государства.