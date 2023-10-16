Путин: в основе расширения БРИКС лежит объективный процесс формирования многополярности

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Объективный процесс формирования мировой многополярности лежит в основе расширения БРИКС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

"Что лежит в основе этого процесса расширения? В основе этого процесса лежит объективная реальность. Многополярный мир создается сам по себе, по факту. Мы можем ускорить этот процесс, можем, или кто-то может попытаться его затормозить и, может быть, добьется какого-то снижения темпа строительства многополярного мира. Но его создание неизбежно", - сказал глава государства, отвечая на вопрос, проявлением какого исторического процесса является расширение объединения.

По словам президента, создание многополярного мира связано с ростом потенциала многих стран, в том числе - Китая. Помимо этого, в Азии растет потенциал Индии, Индонезии и других государств, а в Латинской Америки - Бразилии, а Россия "встает на ноги и крепнет". "Во всех наших странах есть свои проблемы, а где их нет? Всегда есть. Дело не в этом, дело в росте потенциала, а этот рост является очевидным, в том числе в сфере экономики", - подчеркнул Путин.

Говоря о расширении БРИКС, российский лидер также отметил, что оно "было непростым". Однако, по его словам, найти консенсус и договориться получилось благодаря усилиям президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамапосы.