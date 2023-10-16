Путин заявил, что у него самые хорошие ожидания от форума "Один пояс - один путь"

Российский президент выразил уверенность, что на мероприятии подпишут контракты и установятся новые контакты между участниками экономической деятельности

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что его участие в форуме "Один пояс - один путь", который пройдет в Пекине в ближайшие дни, будет максимально продуктивным.

"Может быть, пока рано об этом говорить, но я уверен, что будут подписываться контракты, установятся новые контакты между участниками экономической деятельности, встретятся руководители правительств и главы различных министерств и ведомств, которые работают напрямую", - сказал он в интервью Медиакорпорации Китая, отвечая на вопрос об ожиданиях от форума.

Путин отметил, что ознакомился с предложениями российского правительства по различным направлениям - они "убористым шрифтом изложены на нескольких листах подряд". "И каждый проект может представлять из себя то, над чем мы будем работать не один год, а может быть, десятилетие вперед. Поэтому у меня ожидания самые хорошие, в том числе и от контактов со своими коллегами", - подытожил президент РФ.

Полный текст интервью опубликован на сайте Кремля.

Третий международный форум "Один пояс - один путь" пройдет в китайской столице с 17 по 18 октября. Президент РФ планирует принять в нем участие. При этом в Кремле ожидают, что они с лидером КНР Си Цзиньпином "найдут время для того, чтобы доверительно пообщаться с глазу на глаз".

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году Си Цзиньпином для активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились свыше 150 государств и более 30 международных организаций.