Путин 17 октября примет участие в форуме "Один пояс - один путь" в КНР

Глава МИД Китая Ван И выразил уверенность, что присутствие российского президента внесет важный вклад в успешное проведение мероприятия

ПЕКИН, 16 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 17 октября примет участие в форуме "Один пояс - один путь" в Китае, китайская сторона рассчитывает, что это внесет важный вклад в работу форума, заявил глава МИД Китая Ван И на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Завтра президент Путин по приглашению председателя Си Цзиньпина примет участие в третьем форуме международного сотрудничества "Один пояс - один путь" на высоком уровне", - отметил Ван И. - Уверены, что участие президента Путина внесет очень важный вклад в успешное проведение данного форума, а также будет очень полезным для продвижения нашего стратегического взаимодействия и придаст новую энергию".

Ван И напомнил, что недавно российский лидер на полях 20-го ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" высоко оценил китайско-российское сотрудничество, а также совместную работу в рамках инициативы "Один пояс - один путь". "Сверка часов" перед встречей наших лидеров по линии министров иностранных дел - наша работа и миссия, поэтому я очень рад с вами провести обстоятельный обмен мнениями по вопросам представляющим общий интерес", - резюмировал он.