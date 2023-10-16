Путин: Россия и КНР считают, что люди имеют одинаковые права и свободы

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россия и Китай исходят из того, что все люди равны, имеют одинаковые права и свободы, а свобода страны заканчивается там, где проявляются права и свободы другого государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

"Мы исходим из того, что все люди равны, все имеют одинаковые права, права и свободы одной страны и одного народа заканчиваются там, где появляются права и свободы другого человека или целого государства. Вот так постепенно и должен рождаться многополярный мир. Вот именно к этому мы и стремимся, и именно это составляет основу нашего взаимодействия с Китаем на международной арене", - сказал глава государства.