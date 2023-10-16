Путин уверен, что спорт воспитывает правильные жизненные установки

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что именно занятия спортом научили его с уважением относиться к партнерам. По его мнению, в современном мире спорт помогает воспитать в молодых людях правильные жизненные установки.

"Все знают, это не секрет: я из простой рабочей семьи и времени у меня в свое время было много для того, чтобы проводить время во дворе. Неизвестно, как бы сложилась моя судьба, если бы я не увлекся спортом, на самом деле даже не очень важно каким, важно, что спортом, и уделял этому много внимания", - рассказал глава российского государства в интервью Медиакорпорации Китая.

По словам Путина, когда он начал заниматься спортом, у него "сразу появились приоритеты самоутверждаться не во дворе, не в какой-то не очень дисциплинированной молодежной среде, а самоутверждаться на спортивных площадках, в данном случае - на татами". "Сразу появились определенные взгляды на отношения с другими людьми, на то, как нужно строить эти отношения, как нужно с уважением относиться к партнерам, как не допускать ничего, что могло бы как-то подорвать отношения между людьми, и так далее", - отметил президент. Он уверен, что "спорт воспитывает, и это очень важно".

"В современном мире, где так много угроз, которые исходят из интернета, от незаконного распространения наркотиков и так далее, занятия молодыми людьми спортом - это чрезвычайно важная вещь в формировании характера и абсолютно правильных, устойчивых жизненных установок", - подчеркнул глава государства.

Путин известен своей любовью к спорту, особенно к дзюдо и горным лыжам. В последние годы президент также регулярно занимается хоккеем. Является мастером спорта и чемпионом Ленинграда (1976 г.) по борьбе дзюдо, а также мастером спорта по борьбе самбо.