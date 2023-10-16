Путин рассказал, что отметил день рождения в кругу друзей и близких

Российский президент ранее отмечал, что именно так лучше начинать "персональный" год каждому человеку "вне зависимости от служебного положения"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил свое 71-летие традиционно в кругу друзей и близких. Об этом он рассказал в интервью Медиакорпорации Китая.

"В кругу друзей и близких. Все хорошо", - сказал Путин в ответ на вопрос, как он провел день рождения.

Президенту РФ 7 октября исполнился 71 год. В тот день у главы государства были в том числе рабочие мероприятия - он вместе с лидерами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым в своей резиденции Ново-Огарево принял участие в церемонии начала поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан. Российский лидер позднее отмечал, что церемония не была приурочена к его дню рождения специально - "так получилось". Президент говорил также, что его гости тогда остались и на обед. "Мы с ними втроем посидели, "сообразили на троих", - добавлял он.

Путин традиционно встречает день рождения в кругу друзей и близких. Как ранее отмечал президент, именно так лучше начинать "персональный" год каждому человеку "вне зависимости от служебного положения", а преувеличивать значение этого события - нескромно: "Это мой день рождения, это не национальный праздник".