Путин: сотрудничество в спорте РФ и КНР лишено политической и экономической конъюнктуры

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал развивать спортивное сотрудничество РФ и КНР, проводя соревнования между высшими учебными заведениями и между регионами, провинциями и субъектами РФ. По его мнению, важно, что спортивное взаимодействие Москвы и Пекина лишено не только политической, но и экономической конъюнктуры.

"Важно, конечно, устанавливать контакты и на более скромном уровне, на уровне физической культуры, на уровне регионов, на уровне проведения соревнований, скажем, между высшими учебными заведениями, между провинциями и субъектами Российской Федерации", - сказал глава российского государства в интервью Медиакорпорации Китая, которое опубликовано на сайте Кремля.

На его взгляд, "это было бы очень интересно". Путин добавил, что такие контакты уже есть в рамках межрегионального сотрудничества. "Уверен, что так и будет развиваться", - отметил президент.

"Важно, что наше спортивное взаимодействие лишено всяческой не только политической, но и экономической конъюнктуры", - подчеркнул российский лидер. По его словам, "к сожалению, сегодняшний международный спорт все больше и больше погружается в коммерцию". "У нас, в наших спортивных отношениях ничего подобного нет и, надеюсь, никогда такого не будет", - указал Путин. Президент РФ уверен, что "спортивное сотрудничество как часть гуманитарного взаимодействия очень важно, потому что оно устанавливает контакты между людьми напрямую".

"То, что в Китае появляются спортивные фанаты наших спортсменов, неудивительно, потому что это яркие звезды. Мы с огромным уважением следим и за успехами китайских спортсменов, всегда смотрим, как организована работа", - отметил глава российского государства. "Мы знаем о китайских спортсменах. Знаем, скажем, о гимнастах, о других направлениях. Важно, что в Китае выстроена работа на хорошем профессиональном уровне в сфере спорта высоких достижений", - заметил Путин.