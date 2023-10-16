Путин обсудит с Си Цзиньпином развитие национальных единоборств РФ и КНР

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ходе предстоящего визита в Китай намерен обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином популяризацию национальных единоборств двух стран.

Глава российского государства выразил надежду, что сотрудничество в области спорта будет активно развиваться. "У нас очень популярно ушу. Надеюсь, и дальше популярность ушу будет расти, а мы бы хотели познакомить наших китайских друзей с нашими, как мы считаем, национальными видами спорта в области единоборств, такими, например, как борьба самбо", - сказал Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

"Вот поеду когда [в Китай], с председателем [КНР Си Цзиньпином] обязательно поговорим на эту тему, предложу ему с обеих сторон и попрошу поддержать эти инициативы молодых людей, спортсменов для расширения контактов в области спорта", - отметил президент России.