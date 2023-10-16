Володин считает важным парламентам РФ и Вьетнама развивать новые форматы сотрудничества

Спикер Госдумы подчеркнул, что главы обоих государств делают многое для развития отношений между странами

ХАНОЙ, 16 октября. /ТАСС/. России и Вьетнаму следует находить новые форматы для сотрудничества и активно использовать при этом межпарламентское взаимодействие. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе второго заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Вьетнама.

"Нам крайне важно повысить результативность своей работы в рамках парламентского диалога. Более того, правильно находить все новые форматы сотрудничества, используя парламентскую дипломатию", - отметил Володин.

Он подчеркнул, что главы обоих государств делают многое для развития отношений между Россией и Вьетнамом. "Со свой стороны мы должны сделать все для законодательного обеспечения принятых решений", - подчеркнул Володин.

Он напомнил, что в совместном заявлении президентов России и Вьетнама от 2021 года, которое определило основные направления всеобъемлющего стратегического партнерства наших стран до 2030 года, "поставлена задача активизировать межпарламентское взаимодействие". "Такое сотрудничество должно обеспечивать большую координацию законодательной и исполнительной власти, повысить качество принимаемых нами решений. И не случайно в нашей работе принимают участие представители профильных министерств и ведомств, исполнительной власти", - отметил Володин.

Он предложил профильным комитетам Госдумы и Национального собрания Вьетнама "наладить системную работу на своем уровне, выстроить взаимодействие на постоянной основе". "Это позволит нам не только задать систему отношений, но и повысить их динамику, а в конечном итоге выйти на результативность нашей работы", - подчеркнул спикер Госдумы.

Володин напомнил, что ряд наиболее важных вопросов парламентарии уже обсуждали на первом заседании комиссии в Москве в декабре 2019 года. "Говорили о необходимости развития отношений в важнейших для нас сферах: нефтегазовой, транспортной, информационно-коммуникационных технологиях, образовании, сельском хозяйстве, финансовой", - отметил Володин.

О визите

Делегация Государственной думы во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным находится в Социалистической Республике Вьетнам с официальным визитом.

В рамках визита в Ханое проходит второе заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Вьетнама. Парламентарии обсуждают вопросы законодательного обеспечения сотрудничества двух стран в сферах энергетики и транспорта, информационных технологий и сельского хозяйства, науки и высшего образования, финансового и межбанковского взаимодействия.

В ходе визита прошла встреча Вячеслава Володина с председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Выонг Динь Хюэ и с президентом Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонгом.

В состав российской делегации вошли в том числе первый вице-спикер палаты Иван Мельников, зампредседателя Госдумы Александр Бабаков, глава комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, а также председатели комитетов Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, по охране здоровья Бадма Башанкаев, по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, а также представители правительства РФ.