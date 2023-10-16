Лавров и глава МИД Китая обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и украинский кризис

Сергей Лавров и Ван И также выразили удовлетворение позитивной динамикой взаимодействия стран

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава канцелярии Комиссии Центрального комитета Компартии Китая по иностранным делам, министр иностранных дел КНР Ван И обсудили на переговорах в Пекине кризис на Украине, включая политико-дипломатические методы урегулирования, и резко обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу международных и региональных проблем, включая резко обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке. Министры подробно обсудили проблематику безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в контексте поддержания стабильности на Корейском полуострове и недопущения подрыва асеаноцентричной структуры безопасности", - говорится в сообщении МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили проблематику украинского кризиса, включая усилия по его урегулированию политико-дипломатическими методами", - добавили в дипведомстве.

Как отметили в МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств двух стран выразили удовлетворение позитивной динамикой российско-китайского всеобъемлющего взаимодействия, углубленно обсудили вопросы двусторонней повестки, включая контакты на высшем и высоком уровнях с акцентом на подготовку участия президента РФ в третьем международном форуме "Один пояс - один путь" и тематику сотрудничества между Москвой и Пекином по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и китайской инициативы "Пояса и пути".

"Подчеркнута важность укрепления тесной координации между Россией и Китаем на международной арене, в том числе в ООН и ее Совете Безопасности, ШОС, Группе двадцати, АТЭС и других механизмах и форумах, подтвержден обоюдный настрой на уплотнение контактов в БРИКС с учетом председательства России в объединении в 2024 году", - добавили в дипведомстве.

В МИД РФ указали, что на переговорах "с удовлетворением были отмечены совпадение или близость позиций сторон по всем обсуждавшимся вопросам". Переговоры прошли в присущем российско-китайским отношениям доверительном и конструктивном ключе, констатировали в дипведомстве.