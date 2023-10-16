МИД РФ: Россия проведет ядерное испытание, только если такой шаг совершат США

Как напомнил директор департамента ведомства Владимир Ермаков, Вашингтон продолжает поддерживать свой испытательный полигон в Неваде в состоянии повышенной готовности

ООН, 16 октября. /ТАСС/. Россия не будет первой проводить ядерные испытания, если Госдума примет решение отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом заявил директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков в интервью российским журналистам.

"Россия в случае [отзыва ратификации] остается государством, подписавшим договор, со всеми вытекающими из этого правами и обязанностями. Наша страна также продолжит соблюдать мораторий на ядерные испытания, введенный указом президента Российской Федерации еще в 1992 году. Как заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию Российской Федерации 21 февраля 2023 года, мы не станем проводить ядерные испытания первыми. Россия пойдет на это, только если такой шаг сначала совершат США", - сказал дипломат.

Россия ратифицировала ДВЗЯИ в 2000 году и с тех пор "терпеливо ждала, когда США предпримут аналогичный шаг", однако Вашингтон с каждым годом "ведет себя все циничнее" и бесцеремонно диктует полноправным участникам ДВЗЯИ, как следует выполнять этот договор, заявил Ермаков.

Высокопоставленный дипломат напомнил, что Вашингтон продолжает поддерживать свой испытательный полигон в Неваде в состоянии повышенной готовности. Поэтому, как отмечает Ермаков, Москва полагает, что американцы не отказываются от идеи провести полноценное ядерное испытание в рамках модернизации своего ядерного арсенала.

9 октября Совет Думы по предложению спикера палаты Вячеслава Володина поручил думскому комитету по международным делам совместно с Министерством иностранных дел РФ проработать вопрос об отзыве ратификации договора.

Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия может отозвать ратификацию ДВЗЯИ, раз США не ратифицировали этот документ. Соответствующий вопрос - за Госдумой, подчеркнул глава государства. Как отмечал Володин, решение об отзыве ратификации соответствует национальным интересам РФ и "будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор".