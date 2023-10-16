МИД РФ: квазигражданская инфраструктура в космосе может стать целью ответного удара

Как заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков, в результате действий западных стран мирная космическая деятельность и социально-экономические процессы на Земле "подвергаются неоправданным рискам"

ООН, 16 октября. /ТАСС/. Квазигражданские объекты и инфраструктура в космосе, используемые США и их союзниками в ходе конфликта на Украине, могут стать законной целью для ответного удара. Об этом заявил директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков в интервью российским журналистам.

"Мы последовательно привлекаем внимание международного сообщества к этой опасной тенденции, выходящей за рамки безобидного использования космических технологий, отчетливо проявившейся в ходе событий на Украине. Очевидно, США и их союзники не совсем отдают себе отчет, что подобная деятельность фактически представляет собой опосредованное участие в вооруженных конфликтах", - отметил высокопоставленный дипломат. Как подчеркнул Ермаков, квазигражданская инфраструктура вполне логично может оказаться законной целью для ответного удара.

Дипломат также отметил, что в результате действий западных стран мирная космическая деятельность и социально-экономические процессы на Земле "подвергаются неоправданным рискам". Именно поэтому, как указал Ермаков, возрастает актуальность инициатив по сохранению космоса для исследований и использования в сугубо в мирных целях.

"Реагируя на складывающуюся ситуацию, Россия внесла на рассмотрение Первого комитета 78-й сессии ГА ООН целый ряд проектов резолюций по космической тематике, включая новый документ "Космические технологии для продвижения мира", - добавил Ермаков.