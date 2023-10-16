16 октября, 07:10,
обновлено 16 октября, 07:24

Лавров посетит с визитом КНДР 18-19 октября

Глава МИД РФ посетит республику по приглашению ее министерства иностранных дел

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с официальным визитом КНДР 18-19 октября.

"18-19 октября по приглашению министерства иностранных дел КНДР министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику с официальным визитом", - говорится в сообщении дипведомства РФ.

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Россию с 12 по 17 сентября, провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме Восточный, после чего пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин с благодарностью принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР. Как отмечал Песков, сроки визита Путина будут согласовываться по дипломатическим каналам, в том числе во время поездки Лаврова в Пхеньян. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичКНДРРоссия
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