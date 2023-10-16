МИД РФ указал на желание части африканских государств присоединиться к БРИКС

По словам посла по особым поручениям ведомства Олега Озерова, "это процесс растянутый во времени"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Несколько африканских государств выразили желание присоединиться к БРИКС. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия - Африка Олег Озеров на круглом столе "XV саммит БРИКС: итоги и перспективы для России".

"Сейчас в рамках новой динамики, которую БРИКС приобрело, многие африканские партнеры проявляют высокую заинтересованность как в возможном участии в объединении, так и к развитию тесной кооперации, выстраиванию торгового и инвестиционного сотрудничества со странами БРИКС, - сказал дипломат. - Подключиться к "пятерке" выразил желание целый ряд африканских государств. Мы пока не говорим каких, потому что это процесс растянутый во времени".

"В ходе прошедшего в августе в ЮАР саммита к семье БРИКС присоединились сразу два африканских государства - Египет и Эфиопия, что вызвало целую бурю эмоций в Африке, - отметил Озеров. - Уже сама эта эмоциональная составляющая важна в том плане, что в БРИКС видят перспективу и будущее. Желание подключиться к механизмам БРИКС становится все более выражено". По его словам, этот позитивный сдвиг является историческим этапом совместных усилий по формированию всеобъемлющего многостороннего подхода, "который способствует обеспечению глобального мира и всеобщего процветания".

"Мы ожидаем достаточно серьезного участия африканских государств в этом мероприятии [саммите БРИКС в Казани в 2024 году]", - заявил дипломат.