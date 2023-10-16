Володин передал генсекретарю Компартии Вьетнама слова приветствия от Путина

Спикер Госдумы встретился с Нгуен Фу Чонгом

ХАНОЙ, 16 октября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в рамках официального визита в Ханой встретился с генеральным секретарем Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Фу Чонгом и передал ему слова приветствия от президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-служба Госдумы.

"Состоялась встреча Вячеслава Володина с генеральным секретарем Коммунистической партии республики Нгуен Фу Чонгом. Председатель Государственной думы передал ему теплые слова приветствия от президента России Владимира Путина", - отмечается в сообщении.

Ранее в ходе визита в Ханой прошли встречи Володина с президентом Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонгом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Выонг Динь Хюэ.

Делегация Госдумы во главе с председателем палаты находится в Социалистической Республике Вьетнам с официальным визитом. В рамках визита в Ханое прошло второе заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Вьетнама. Парламентарии обсудили вопросы законодательного обеспечения сотрудничества двух стран в сферах энергетики и транспорта, информационных технологий и сельского хозяйства, науки и высшего образования, финансового и межбанковского взаимодействия.

В состав российской делегации вошли в том числе первый вице-спикер палаты Иван Мельников, зампредседателя Госдумы Александр Бабаков, глава комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, председатели комитетов Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, по охране здоровья - Бадма Башанкаев, по науке и высшему образованию - Сергей Кабышев, а также представители правительства РФ.