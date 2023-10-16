Медведев прокомментировал желание Байдена "подавить" Путина

Зампред Совбеза РФ уверен, что этого не произойдет, в том числе и из-за "деменции" президента США

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя желание президента США Джо Байдена "подавить" российского лидера Владимира Путина, выразил уверенность, что этого не произойдет, в том числе и из-за "деменции" Байдена.

"Байден объявил о своем желании баллотироваться в президенты, объединить всю Европу и "свергнуть" президента России, "где он не сможет причинить тех неприятностей, которые он причинял", - написал политик на своей англоязычной странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Медведев с сарказмом заметил: "Итак, вот в чем заключается миссия президента США! И раньше мы наивно думали, что это делается для обеспечения процветания американцев". "В любом случае, ничего из этого не произойдет. Одна из причин заключается в том, что он уже забыл, что сказал. Деменция - полезная вещь", - заключил замглавы СБ РФ.

Ранее Байден заявил о том, что Вашингтон может "объединить всю Европу" и "лишить руководство РФ свободы действия". Объясняя свое желание переизбираться на высшем государственном посту США, политик отметил, что в мире сейчас наступил "переломный момент", и у Вашингтона "есть огромные возможности сделать мир лучше".

В апреле Байден объявил, что выдвинет свою кандидатуру на выборах президента США в 2024 году. В случае переизбрания он начнет второй срок в возрасте 82 лет. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.

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