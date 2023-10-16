МИД РФ сообщил, что список кандидатов в новые партнеры БРИКС утвердят на саммите в Казани

Посол по особым поручениям ведомства Павел Князев считает преждевременным говорить, в какой форме будет происходить следующая волна расширения объединения

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Список государств-кандидатов в новые партнеры БРИКС будет утвержден на предстоящем в будущем году саммите объединения, который пройдет в Казани. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев

"Подготовка [к саммиту БРИКС в Казани], естественно, запущена. Саммит будет кульминацией российского председательства, который включает в себя порядка 200 мероприятий разного уровня - и министерского, и общественные форумы, и рабочие группы. Сейчас никаких прогнозов я бы делать не стал, на йоханнесбургском саммите поручено лидерами проработать модальности новой категории партнеров и согласовать список кандидатов в эту категорию, который должен быть утвержден на саммите в Казани", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, есть ли прогнозы по тому, какие страны могут присоединиться к БРИКС при следующем расширении.

"Сейчас перед нами стоит задача максимально органично обеспечить подключение тех шести стран, которые приглашены присоединиться к БРИКС с 1 января, - добавил Князев. - Говорить, в какой форме и как будет следующая волна расширения, наверное, сейчас было бы преждевременно".

В августе по итогам саммита БРИКС в ЮАР объединение пополнилось шестью новыми членами. С 2024 года к нему присоединятся Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.