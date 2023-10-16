16 октября, 13:53

Справороссы 23 декабря проведут съезд для выдвижения кандидата в президенты России

Лидер партии Сергей Миронов ранее заявлял, что справороссы не будут выдвигать кандидата на выборах президента и намерены поддержать действующего главу государства Владимира Путина в случае его участия в кампании

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Партия "Справедливая Россия - За правду" проведет 23 декабря предвыборный съезд для выдвижения кандидата на пост президента РФ, сообщил лидер партии Сергей Миронов в Вологде на конференции с коллективом Вологодского подшипникового завода.

"23 декабря мы будем проводить съезд [партии]", - сказал Миронов.

Ранее Миронов заявлял, что справороссы не будут выдвигать кандидата на выборах президента и намерены поддержать действующего главу государства Владимира Путина в случае его участия в кампании.

По избирательному законодательству, выборы президента РФ должны состояться в середине марта 2024 года. Окончательное решение о дате выборов Совет Федерации примет в декабре 2023 года, после чего политические партии должны провести свои предвыборные съезды и официально выдвинуть кандидатов.

Путин еще не объявлял, намерен ли он выдвигать свою кандидатуру на выборах президента РФ. 

Теги:
Миронов, Сергей МихайловичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация