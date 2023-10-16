Путин проведет переговоры с лидерами Израиля и Палестины

Президент России "внимательно следит за беспрецедентным обострением палестино-израильского конфликта", отметил представитель Кремля Юрий Ушаков

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 16 октября проведет пять международных телефонных разговоров, в том числе побеседует с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Сегодня у нас, можно сказать, такой "мощный выстрел": пять телефонных разговоров. Президент уже переговорил с президентом Сирии [Башаром Асадом] и с президентом Ирана [Эбрахимом Раиси]. В течение дня состоятся еще телефонные контакты с президентами Египта - [Абдель Фаттахом] ас-Сиси, Палестины - Аббасом, а также премьер-министром Израиля Нетаньяху", - сказал Ушаков.

Таким образом, продолжил он, перед визитом в Пекин Путин "переговорит с основными странами, имеющими отношение к этому конфликту". "Естественно, выскажет наши оценки, изложит нашу позицию. И выслушает соответствующие соображения своих коллег", - добавил Ушаков.

Представитель Кремля отметил, что Путин "внимательно следит за беспрецедентным обострением палестино-израильского конфликта". "Все вопросы, связанные с этим конфликтом, находятся в центре внимания президента", - указал представитель Кремля.

Он напомнил, что российский лидер уже высказывался по этой теме публично, в том числе в ходе недавнего визита в Бишкек. "Он обсуждал эту ситуацию с премьер-министром Ирака [Мухаммедом ас-Судани], который находился в Москве на прошлой неделе. Разговаривал по телефону с президентом Турции [Реджепом Тайипом] Эрдоганом", - перечислил состоявшиеся контакты Ушаков.

Переговоры по ближневосточному урегулированию

Ушаков заявил, что на Ближнем Востоке необходимо немедленно прекратить огонь и перейти к переговорам. "Мы считаем, что главное сейчас, в данной обстановке, немедленно прекратить огонь и приступить к процессу политического урегулирования. Ближневосточный конфликт носит застарелый характер, но сейчас нужно предпринимать активные, резкие шаги, с тем чтобы прекратить это обострение, которое носит беспрецедентный характер", - сказал помощник президента.

По его словам, переговоры по ближневосточному урегулированию должны служить реализации принципа двух государств. "Мы считали и считаем, что целью любых мирных переговоров должна стать реализация одобренной ООН формулы двух государств, которая предполагает создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, и это государство существовало бы в мире и безопасности с Израилем", - сказал он.

Позиция Кремля

Как указал представитель Кремля, "главное сейчас, в данной обстановке, - немедленно прекратить огонь и приступить к процессу политического урегулирования". "Ближневосточный конфликт носит застарелый характер, но сейчас нужно предпринимать активные, резкие шаги, с тем чтобы прекратить это обострение, которое носит беспрецедентный характер", - уверен он.

Ушаков обратил внимание, что, по различным подсчетам, в результате обострения конфликта погибло уже более 4 тыс. человек.

"Мы считали и считаем, что целью любых мирных переговоров должна стать реализация одобренной ООН формулы двух государств, которая предполагает создание независимого Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, и это государство существовало бы в мире и безопасности с Израилем", - добавил помощник президента РФ.

Дипломат пояснил, что все эти темы обсуждаются и будут обсуждаться во время телефонных разговоров. По итогам этих бесед Кремль планирует распространить сообщение для СМИ.