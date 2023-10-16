Посол в Варшаве заявил, что Россия считает выборы в Польше внутренним делом страны

В частности, после подсчета 50% бюллетеней правящая партия Польши "Право и справедливость" получила 38,22% голосов

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Прошедшие 15 октября парламентские выборы в Польше и их итоги - это внутреннее дело этой страны, заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев.

"Я вообще никак не оцениваю выборы в Польше, потому что это внутреннее дело Польши", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее сообщалось, что после подсчета 50% бюллетеней правящая партия Польши "Право и справедливость" получила 38,22% голосов. Крупнейшее оппозиционное объединение "Гражданская коалиция" завоевало 27,93% голосов, объединение "Третий путь" - 14,37%. "Левые" - 8,25%. Совокупный результат этих трех оппозиционных партий позволит им получить большинство в Сейме и претендовать на формирование правительства.

По результатам экзитполов в день выборов ПиС набирала 36,8%, ГК - 31,6%. Окончательные официальные итоги выборов Государственная избирательная комиссия планирует подвести во вторник.