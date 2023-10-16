16 октября, 12:44,
обновлено 16 октября, 12:56
Палестино-израильский конфликт

Богданов обсудил с главой МИД Катара проблематику ближневосточного урегулирования

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и премьер-министр, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани обсудили на встрече в Дохе урегулирование палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

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"В ходе состоявшихся встреч и бесед основное внимание было уделено проблематике ближневосточного урегулирования с упором на задачу скорейшей деэскалации катастрофической ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. В этом контексте была подтверждена необходимость немедленного прекращения боевых действий и открытия гуманитарных коридоров, что позволит избежать новых жертв и оказать практическую помощь пострадавшим мирным жителям", - указали в министерстве. 

Теги:
КатарРоссияПалестино-израильский конфликтБогданов, Михаил Леонидович
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