Богданов обсудил с главой МИД Катара проблематику ближневосточного урегулирования

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и премьер-министр, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани обсудили на встрече в Дохе урегулирование палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе состоявшихся встреч и бесед основное внимание было уделено проблематике ближневосточного урегулирования с упором на задачу скорейшей деэскалации катастрофической ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. В этом контексте была подтверждена необходимость немедленного прекращения боевых действий и открытия гуманитарных коридоров, что позволит избежать новых жертв и оказать практическую помощь пострадавшим мирным жителям", - указали в министерстве.