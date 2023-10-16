Соответствующая работа проводится по линии посольств, представительства РФ при Палестинской национальной автономии, по линии консульских служб, департамента Ситуационно-кризисный центр во взаимодействии со всеми ведомствами

НОВО-ОГАРЕВО, 16 октября. /ТАСС/. Россия работает над вопросом выезда россиян из зоны риска палестино-израильского конфликта. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на совещании у президента России Владимира Путина.

"Мы будем прилагать максимальные усилия во взаимодействии с партнерами и единомышленниками по политической линии для того, чтобы купировать текущий момент и создать условия, в том числе гарантирующие выезд из зоны риска наших граждан, - сказал Рябков. - Соответствующая работа проводится по линии посольств, нашего представительства при Палестинской национальной автономии, по линии консульских служб, департамента Ситуационно-кризисный центр во взаимодействии со всеми ведомствами".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы считают эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.