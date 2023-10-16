Совет Думы назначил на 17 октября I чтение законопроекта об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Ожидается, что окончательно закон примут 19 октября

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Совет Госдумы назначил на вторник, 17 октября, первое чтение законопроекта об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом журналистам сообщил первый вице-спикер Александр Жуков.

"Завтра мы начнем наше заседание с рассмотрения законопроекта об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", - сказал он.

Как сообщил ранее журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, второе чтение должно пройти 18 октября. Окончательно закон, как ожидается, будет принят 19 октября, в четверг.

Законопроект об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ был внесен в Госдуму 13 октября. Его соавторами выступили практически все депутаты нижней палаты. Законопроектом предлагается отменить статью 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", которая содержит положение именно о ратификации договора, подписанного от имени Российской Федерации в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года. Также парламентарии предлагают изменить название федерального закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний" на "О Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний".