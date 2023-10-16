16 октября, 14:54

Ушаков заявил, что Россия ценит взвешенную позицию Китая по Украине

По словам помощника президента РФ, КНР хорошо понимает истинные причины такой ситуации и искренне стремится к ее урегулированию

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Москва ценит взвешенную позицию Пекина по украинскому кризису, Китай хорошо понимает истинные причины такой ситуации и искренне стремится к ее урегулированию. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Мы высоко оцениваем весьма взвешенную позицию Пекина по украинскому кризису. В Пекине понимают истинные причины возникновения нынешней ситуации и искренне стремятся найти какие-то пути к регулированию этого конфликта. Хорошо известна китайская инициатива на этот счет", - сказал он на брифинге в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Пекин. 

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Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияКитайУшаков, Юрий ВикторовичВоенная операция на УкраинеВизит Путина в Пекин
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