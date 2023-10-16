Ушаков сообщил, что в скором времени ожидается контакт премьеров России и КНР

По словам помощника президента РФ по международным делам, на встрече будут подписаны несколько "интересных и содержательных договоров и соглашений"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Контакт премьер-министра России Михаила Мишустина и премьера Государственного совета Китая Ли Цяна ожидается в ближайшем времени, на встрече будут подписаны несколько "интересных и содержательных договоров и соглашений". Об этом заявил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

"Мы активно с Китаем работаем и практически взаимодействуем по экономике, этим занимается правительство, и мы ожидаем, что в скором времени состоятся контакты и по линии премьеров двух стран, и тогда уже будут подписаны несколько интересных и содержательных договоров и соглашений", - сказал Ушаков.

При этом во время визита президента РФ Владимира Путина в Пекин не ожидается подписания каких-либо соглашений в сфере энергетики. "Это не двусторонний полноценный визит, а достаточно продолжительный контакт (с председателем КНР Си Цзиньпином - прим. ТАСС) в рамках международной конференции", - пояснил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Путин посетит форум международного сотрудничества "Один пояс - один путь" в Пекине 17-18 октября. В столицу Китая планируют приехать представители более 130 стран.

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином для активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились свыше 150 государств и более 30 международных организаций.