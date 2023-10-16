Ушаков заявил, что отношения РФ и Китая прочны и устойчивы к давлению извне

Помощник президента РФ напомнил, что в 2024 году будет отмечаться 75-летие установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Отношения Москвы и Пекина находятся на беспрецедентно высоком уровне и показывают устойчивость к внешнему давлению, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Наши отношения носят действительно всеобъемлющий, партнерский, стратегический характер. И, как и наш президент, и председатель [КНР Си Цзиньпин] неоднократно отмечали, эти отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне, демонстрируют устойчивость к внешнему давлению", - подчеркнул он на брифинге в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Пекин.

Ушаков напомнил, что в следующем году будет отмечаться 75-летие установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином. Он также добавил, что стороны "тесно координируют свои позиции на мировой арене".

"Вообще позиции наших двух стран являются стабилизирующим фактом в международных делах. По ключевым внешнеполитическим проблемам Москва и Пекин занимают близкие и полностью совпадающие позиции. Мы активно сотрудничаем в рамках ООН, ШОС, БРИКС, Группы двадцати, АТЭС и на других международных площадках", - указал представитель Кремля.