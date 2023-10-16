Ушаков сообщил, что контактов Путина и Байдена по Израилю не планируется

Российский лидер 16 октября проведет пять международных телефонных разговоров, в том числе побеседует с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не планирует обсуждать с американским лидером Джо Байденом обострение палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Нет, [контакты с Байденом] не планируются", - сказал он.

В понедельник Путин проведет пять международных телефонных разговоров, в том числе побеседует с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС считает атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. Погибли более 2,8 тыс. палестинцев, ранены около 10,9 тыс., с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, почти 4 тыс. получили ранения.