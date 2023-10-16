РФ предложила два изменения в бразильский проект ближневосточной резолюции СБ ООН

Как сообщил сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, они содержат осуждение неизбирательных ударов по сектору Газа и призыв к гуманитарному прекращению огня

ООН, 16 октября. /ТАСС/. Россия предложила два изменения в бразильский проект резолюции СБ ООН по Ближнему Востоку, содержащие осуждение неизбирательных ударов по сектору Газа и призыв к гуманитарному прекращению огня.

Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Мы выяснили, что второй проект [резолюции] будет поставлен на голосование после нашего. Мы убеждены, что наш проект лучше отвечает гуманитарным нуждам гражданского населения в Газе и не содержит политических элементов, которые могут породить разногласия среди членов СБ ООН и тем самым повлиять на его роль в урегулировании кризиса, - написал он на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter). - Поэтому, чтобы сбалансировать второй проект, мы предложили две поправки, осуждающие неизбирательные удары по сектору Газа и призывающие к гуманитарному прекращению огня для облегчения тяжелого положения гражданского населения в Газе".

В новость была внесена правка (18:22 мск) - исправлен заголовок, верно - в бразильский проект.