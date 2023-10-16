Матвиенко: встреча Путина и Си Цзиньпина придаст мощный импульс отношениям стран

Как отметила председатель Совфеда, вместе с президентом РФ в КНР поедет "очень представительная делегация"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина придаст мощный импульс развития всему комплексу российско-китайского сотрудничества. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с первым секретарем комитета Коммунистической партии Китая (КПК) провинции Ляонин, председателем Собрания народных представителей провинции Хао Пэном.

"Так совпало, но, может, есть в этом особый знак, что наша встреча проходит в преддверии визита президента РФ Владимира Владимировича Путина в Китай, предстоящих переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином. <...> Уверена, что встреча лидеров наших стран Владимира Путина и глубокоуважаемого Си Цзиньпина придаст мощный импульс всему комплексу российско-китайских отношений, и, конечно, это будет главное событие в российско-китайских отношениях во второй половине этого года", - сказала спикер СФ.

Она отметила, что вместе с президентом РФ в КНР поедет "очень представительная делегация", включая заместителей председателя правительства РФ, министров и глав регионов. "Это говорит о серьезности намерений российской стороны, о серьезном отношении к предстоящим переговорам", - подчеркнула Матвиенко.

По ее словам, во всем комплексе отношений России и Китая особое место занимает межрегиональное сотрудничество, которые председатель Совфеда охарактеризовала как очень эффективное и результативное. "На сегодня уже две трети российских субъектов имеют связи с регионами Китая. А если говорить о побратимских отношениях на уровне муниципалитетов, то это уже более 200 таких муниципальных пар. И с каждым годом количество соглашений, меморандумов о сотрудничестве расширяется. И мы как палата регионов будем и дальше это поддерживать", - сказала сенатор.

Также она заявила, что знает о планах Хао Пэна посетить московское метро и обратила внимание, что это самое протяженное, самое красивое и самое чистое метро в мире. "За последние 10 лет введено 100 новых станций метрополитена. Такими масштабами развития подземного транспорта, думаю, не может похвастаться даже Китай", - сказала Матвиенко.

Кроме того, она подчеркнула, что в ходе недавнего визита российской делегации парламентариев в Китай их особенно взволновало посещение мемориала советским воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Матвиенко поблагодарила китайские власти за сохранение памяти и бережное отношение к мемориалам.

Визит в КНР

Путин посетит форум международного сотрудничества "Один пояс - один путь" в Пекине 17-18 октября. В столицу Китая планируют приехать представители более 130 стран.