Глава МИД Египта проинформировал Лаврова о предстоящем саммите по Палестине

Главы внешнеполитических ведомств указали на необходимость скорейшего прекращения огня и открытия гуманитарных коридоров в секторе Газа

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Глава МИД Египта Самех Шукри в телефонном разговоре с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым проинформировал о предстоящем 21 октября саммите в Каире по ситуации вокруг Палестины. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Шукри информировал Лаврова о предстоящем 21 октября в Каире саммите, в ходе которого планируется подробно рассмотреть ситуацию вокруг Палестины. Было условлено о продолжении тесного российско-египетского взаимодействия по всем вопросам текущей ближневосточной ситуации", - сообщили в министерстве.

Лавров и Шукри указали на необходимость скорейшего прекращения огня и открытия гуманитарных коридоров в секторе Газа.

"Главы внешнеполитических ведомств России и Египта указали на неприемлемость ударов по объектам гражданской инфраструктуры, заявили о важности немедленного прекращения насилия в отношении мирных жителей вне зависимости от мест их проживания, - говорится в сообщении. - Была подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня и открытия коридоров в целях доставки срочной гуманитарной помощи в пострадавшие районы палестинского анклава и выхода гражданских лиц".

Как добавили в МИД РФ, Лавров и Шукри также отметили, что к беспрецедентному витку эскалации в регионе в первую очередь привело отсутствие какого-либо продвижения в деле политического урегулирования палестино-израильского конфликта. "[Министры] указали, что такое урегулирование должно быть достигнуто на известной международно-правой основе, подразумевающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 года, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - отмечается в сообщении.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС считает атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.