Путин обсудил с коллегами из Ирана, Сирии, Палестины и Египта ситуацию в Газе

В Кремле сообщили, что в беседах "отмечалась серьезная озабоченность вероятностью перерастания конфликта в региональную войну"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телефонных разговорах с коллегами из Сирии Башаром Асадом, Ирана Эбрахимом Раиси, Палестины Махмудом Аббасом и Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси обсудил палестино-израильский конфликт, сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе всех бесед главное внимание было уделено резко обострившемуся палестино-израильскому конфликту. Выражена крайняя обеспокоенность крупномасштабной эскалацией боевых действий, сопровождающейся катастрофическим ростом числа жертв среди гражданского населения и углубляющимся гуманитарным кризисом в секторе Газа", - говорится в сообщении. Путин и лидеры Ближнего Востока назвали причиной кризиса в регионе застой в урегулировании.

Путин в телефонных разговорах с коллегами также обсудил гуманитарную ситуацию в Газе. "Президент России выслушал соображения и оценки коллег, акцентировавших остроту гуманитарной ситуации в Газе и необходимость снятия блокады сектора для безотлагательной поставки медикаментов, продовольствия и других жизненно важных товаров", - говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что в беседах "отмечалась серьезная озабоченность вероятностью перерастания конфликта в региональную войну". Путин в беседах с ближневосточными лидерами предложил гуманитарную помощь.

Президент России назвал недопустимым насилие над мирными гражданами в конфликте на Ближнем Востоке. "Со своей стороны Владимир Путин подчеркнул неприемлемость любых форм насилия в отношении мирных граждан", - говорится в сообщениями.

Путин обсудил с президентом Египта эвакуацию граждан стран СНГ из сектора Газа. "Затронуты вопросы оказания содействия с египетской стороны в деле эвакуации граждан России и стран СНГ из сектора Газа", - сообщила пресс-служба Кремля.