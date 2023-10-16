Путин и лидеры Ближнего Востока назвали причиной кризиса в регионе застой в урегулировании

Президент РФ вновь подтвердил принципиальную позицию страны по созданию независимой Палестины

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Глава российского государства Владимир Путин и президенты Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, Ирана Эбрахим Раиси, Сирии Башар Асад, Палестины Махмуд Аббас считают застой в процессе ближневосточного урегулирования причиной эскалации в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"По общему мнению, причиной нынешней беспрецедентной эскалации является длительный застой в процессе ближневосточного урегулирования", - говорится в сообщении пресс-службы по итогам телефонных разговоров президентов.

Как подчеркнули в Кремле, в этом контексте Путин вновь обозначил принципиальную позицию в пользу возобновления политического процесса с целью выхода на долгосрочное и справедливое решение палестинской проблемы на известной международно-правовой основе, которое предусматривало бы создание независимого палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем.