В МИД РФ заявили, что Россия продолжит уведомлять США о пусках баллистических ракет

Как указали в министерстве, Россия также продолжает соблюдать односторонний мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности, который "подвергается серьезному давлению ввиду активной подготовки США к развертыванию таких вооружений в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе"

ООН, 16 октября. /ТАСС/. Россия принимает меры для сохранения стабильности в ракетно-ядерной сфере, в том числе придерживается центральных количественных ограничений, которые предусмотрены Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), а также продолжает уведомлять США о пусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ). С таким заявлением выступил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

"Россия принимает ряд мер в целях сохранения стабильности и предсказуемости в ракетно-ядерной сфере. Продолжаем придерживаться предусмотренных ДСНВ центральных количественных ограничений и уведомлять США о предстоящих пусках МБР и БРПЛ", - сказал он на заседании первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению.

Помимо этого, указал Воронцов, Россия продолжает соблюдать односторонний мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД), который "подвергается серьезному давлению ввиду активной подготовки США к развертыванию таких вооружений в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе".

21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. Он подчеркнул, что для возвращения к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках этого соглашения российская сторона должна для себя понять, как в нем будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции. 28 февраля Путин подписал закон о приостановке участия РФ в ДСНВ.