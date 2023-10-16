Володин словами Хо Ши Мина призвал все страны вести суверенную политику

Председатель Госдумы заявил, что "самое дорогое - это независимость и свобода"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал все государства мира вести суверенную политику, напомнив слова первого президента Вьетнама Хо Ши Мина о важности независимости и свободы.

"Большинство населения планеты считает, что страны должны строить свою суверенную политику. И здесь лучше, чем Хо Ши Мин, не скажешь, что самое дорогое - это независимость и свобода", - заявил Володин на втором заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Вьетнама, его слова приводит пресс-служба Госдумы.

Председатель Госдумы также обратил внимание, что экономика РФ окрепла. "Нам надо смотреть в будущее с оптимизмом и делать все для того, чтобы мы достигали целей и задач", - подчеркнул парламентарий.

Делегация Государственной думы во главе с председателем палаты находится в Социалистической Республике Вьетнам с официальным визитом.