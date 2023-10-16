Путин обсудил с Нетаньяху обострение на Ближнем Востоке

Президент России осудил действия, жертвами которых становятся мирные люди.

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обострение палестино-израильского конфликта. Президент России осудил действия, жертвами которых становятся мирные люди.

"В центре обсуждения была кризисная ситуация, сложившаяся вследствие резкого обострения палестино-израильского конфликта", - сообщила пресс-служба Кремля о содержании телефонного разговора Путина и Нетаньяху.

"Президент России выразил искренние соболезнования родным и близким погибших израильтян, акцентировал решительное неприятие и осуждение любых действий, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети", - подчеркнули в Кремле.

О содействии Москвы

Путин также проинформировал премьера Израиля о шагах Москвы по урегулированию конфликта.

"Владимир Путин проинформировал о предпринимаемых Россией шагах с целью содействия нормализации обстановки, недопущения дальнейшей эскалации насилия и предотвращения гуманитарной катастрофы в секторе Газа. В частности, до израильской стороны доведены ключевые моменты сегодняшних телефонных контактов с лидерами Палестины, Египта, Ирана и Сирии", - говорится в сообщении.

Путин также заявил о готовности РФ содействовать дипломатическому урегулированию конфликта.

"Подтверждена принципиальная готовность российской стороны и далее вести целенаправленную работу в интересах прекращения палестино-израильской конфронтации и достижения мирного урегулирования политико-дипломатическими средствами", - говорится в сообщении.